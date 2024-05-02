Болельщики Челси посвятили огромный баннер воспитаннику клуба

Сегодня Челси на Стэмфорд Бридж играет против Тоттенхэма в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

Перед матчем фанаты Челси посвятили огромный баннер в честь воспитанника клуба и вице-капитана команды Конора Галлахера. Над большим изображением полузащитника написали текст “Челси с рождения (Chelsea since birth)”.

🔵🏟️ Chelsea fans with a tifo dedicated to Conor Gallagher, which reads 'Chelsea since birth'. pic.twitter.com/MQ27sNange — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2024

Вероятно, таким способом болельщики Челси дали сигнал клубу и футболисту, что они против его ухода летом. Ранее ходило много слухов об интересе к Галлахеру со стороны Ньюкасла и Тоттенхэма.

В 33 матчах текущего сезона на счету Галлахера 4 гола и 7 ассистов.

Ранее этот воспитанник Челси выступал в аренде за Чарльтон, Суонси Сити, Вест Бромвич и Кристал Пэлас. Его контракт с Челси истекает летом 2025 года.