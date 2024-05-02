1949-2024. Торино выпустил специальную форму к годовщине авиакатастрофы легендарной команды

4 мая исполнится 75 лет с рокового события в истории ФК Торино, когда туринская команда в полном составе погибла в авиакатастрофе.

В честь этой даты клуб выпустил специальный комплект формы, который поступит в продажу в ограниченном количестве. В этом комплекте команда сыграет 3 мая против Болоньи в Серии А.

1949-2024



Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella nostra Storia. Il ricordo del Grande Torino vive dentro ogni tifoso del Toro. Gli Invincibili erano e sono l’orgoglio d’Italia. pic.twitter.com/SCpRryyIsu — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 2, 2024

Напомним, что 4 мая 1949 года самолёт, на борту которого находилась команда Торино в полном составе, врезался в подпорную стену базилики Суперга в Турине. Причиной крушения стал густой туман и дезориентация из-за неисправного оборудования.

Команда возвращалась из Лиссабона после товарищеского матча с Бенфикой. Помимо всей команды и резервных игроков, катастрофа унесла жизни тренеров Эрнё Эрбштейна и Лесли Ливсли, двух официальных лиц клуба, клубного массажиста, трёх журналистов и четырёх членов экипажа.

Торино 40-х годов считается одной из сильнейших команд в истории итальянского футбола. “Гранде Торино” выигрывали чемпионский титул пять сезонов подряд.