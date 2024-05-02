Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Филадельфия Сиксерс Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

3 мая свою встречу в рамках плей-офф НБА проведут Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на данное событие.

Филадельфия Сиксерс

В этом сезоне Филадельфия потерпела небольшую «тряску», когда потеряла Эмбиида, который успел восстановиться к плей-офф. Для Сиксерс раунд стыковых встреч получился неудачным, команда проиграла дважды в гостях, из-за чего стала андердогом пары. Неким переломом стала пятая встреча, в которой Филадельфия играла в гостях и смогла одержать выездную победу в овертайме со счетом 112:106, героем встречи стал Тайрис Макси, который набрал 46 очков. Не выйдет на паркет Ковингтон, под вопросом остается Эмбиид.

Нью-Йорк Никс

В этом сезоне Никс хорошо себя проявили в регулярном чемпионате, теперь пришло время себя проявить на новом этапе. Команда смогла выиграть две стартовые домашние встречи, а потом еще и раз выиграла в гостях. Нью-Йорк в пятой встрече мог закончить серию, даже вели по ходу матча дома с отрывом 10 очков, а в итоге упустили победу на последних секундах, а потом проиграли в овертайме.

Команда пока имеет преимущество в серии, в крайнем случае, седьмая встреча состоится на их арене, а это немалый перевес. Пятеро игроков вынуждено пропустят предстоящую битву.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Позади пять игр,счет 3:2 в пользу Никс, в этой паре еще ничего непонятно.

У Филадельфии в этом сезоне, с учетом плей-офф 27 побед и 17 поражений.

Никс неплохо играют в гостях, 24 победы и 19 поражений.

Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс Прогноз

От такого матча точно стоит ждать интриги, Филадельфия воодушевлена последним успехом, а также играет дома, поэтому и считается фаворитом по мнению букмекеров. Конечно, Никс способны закончить серию сейчас, не доводить все до седьмой решающей битве. Мы рискнем поставить на чистую победу хозяев паркета.

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