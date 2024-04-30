Рома — Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Байер или Ничья и Тотал Больше 1.5 Коэф.: 1.74 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА состоится поединок между Ромой и Байером. Встреча пройдет в Риме в четверг, 2 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Рома

Римляне здорово прибавили с приходом на тренерский пост Даниэле Де Росси, однако в последних матчах команда перестала демонстрировать агрессивный, атакующий футбол, отдавая предпочтение достижению результата. В Серии А Рома пытается сохранить место в топ-5 и квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон, а попутно попробует пробиться в очередной для себя финал еврокубкового турнира.

Байер Леверкузен

Байер завершает просто феноменальный для себя сезон на мажорной ноте. Команда впервые в истории выиграла Бундеслигу и стала чемпионом Германии, сделав это более чем уверенно. Почему бы подопечным Хаби Алонсо не замахнуться на своего рода требл? «Фармацевты» уже пробились в финал Кубка Германии, где сыграют с представителем Второй Бундеслиги Кайзерслаутерном. В плей-офф Лиги Европы немцы прошли Карабах и справились с английским Вест Хэмом.

Интересные факты и личные встречи

Рома на своем поле проиграла минувший матч Болонье, но исправно забивает на протяжении всего текущего сезона.

Байер продолжает свою невероятную серию, еще не зная поражений в этой кампании.

Команды между собой встречались на аналогичной стадии минувшего розыгрыша этого турнира. Тогда по сумме двух встреч путевку в финал получила Рома.

Рома — Байер Прогноз

«Волки» считаются андердогом этого матча и противостояния целиком, однако списывать со счетов их точно не стоит. Ставить предлагаю на то, что Байер не проиграет и тотал больше 1.5 голов.

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