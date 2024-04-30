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Марсель — Аталанта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Марсель - Аталанта прогноз Фото: liveresult.ru/ Автор неизвестен
Марсель Марсель
Лига Европы 02 мая 2024, 15:00 Марсель - Аталанта
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Международные, Marseille, Оранж Велодром
Аталанта Аталанта
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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В рамках первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА состоится поединок между Олимпиком из Марселя и Аталантой. Встреча пройдет во Франции в четверг, 2 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Марсель

Частые смены тренеров не помогают Марселю показать приемлемый результат на внутренней арене. Команда весь сезон находится в зоне турбулентности и на данный момент занимает промежуточное седьмое место в таблице Лиги 1, рискую остаться без еврокубков на следующий сезон. Вместе с тем, Олимпик продолжает планомерно подбираться к решающему матчу в Лиге Европы. Сначала команда вышла из тяжелой группы, а в плей-офф уже смогла пройти Шахтер, Вильяреал и Бенфику.

Аталанта

Аталанта в последнее время переживает кадровые изменения, из-за чего немного сдала в плане результатов. Однако подопечные Гасперини все еще в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон и держат ситуацию в своих руках. Кроме того, Аталанта уже пробилась в финал Кубка Италии, где разыграет трофей в битве с Ювентусом. В плей-офф Лиги Европы бергамаски справились со Спортингом из Лиссабона и сенсационно оставили за бортом турнира грозный Ливерпуль.

Интересные факты и личные встречи

  • Марсель в этом сезоне на домашней арене проиграл всего один поединок.
  • Аталанта в последних 13-ти матчах в гостях лишь дважды сумела не пропустить.
  • Между собой команды ранее не встречались.

Марсель — Аталанта Прогноз

Букмекеры затрудняются назвать фаворита в этой паре и не отдают предпочтение ни одной из сторон. Учитывая мощь Аталанты и хорошую игру французов на своем поле, поставлю на обмен голами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.7
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