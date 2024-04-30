Марсель — Аталанта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года
В рамках первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА состоится поединок между Олимпиком из Марселя и Аталантой. Встреча пройдет во Франции в четверг, 2 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Марсель
Частые смены тренеров не помогают Марселю показать приемлемый результат на внутренней арене. Команда весь сезон находится в зоне турбулентности и на данный момент занимает промежуточное седьмое место в таблице Лиги 1, рискую остаться без еврокубков на следующий сезон. Вместе с тем, Олимпик продолжает планомерно подбираться к решающему матчу в Лиге Европы. Сначала команда вышла из тяжелой группы, а в плей-офф уже смогла пройти Шахтер, Вильяреал и Бенфику.
Аталанта
Аталанта в последнее время переживает кадровые изменения, из-за чего немного сдала в плане результатов. Однако подопечные Гасперини все еще в борьбе за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон и держат ситуацию в своих руках. Кроме того, Аталанта уже пробилась в финал Кубка Италии, где разыграет трофей в битве с Ювентусом. В плей-офф Лиги Европы бергамаски справились со Спортингом из Лиссабона и сенсационно оставили за бортом турнира грозный Ливерпуль.
Интересные факты и личные встречи
- Марсель в этом сезоне на домашней арене проиграл всего один поединок.
- Аталанта в последних 13-ти матчах в гостях лишь дважды сумела не пропустить.
- Между собой команды ранее не встречались.
Марсель — Аталанта Прогноз
Букмекеры затрудняются назвать фаворита в этой паре и не отдают предпочтение ни одной из сторон. Учитывая мощь Аталанты и хорошую игру французов на своем поле, поставлю на обмен голами.
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