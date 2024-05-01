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Вильярреал В – Леванте прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Вильярреал В - Леванте прогноз Fichajes.com
Вильярреал В Вильярреал В
Сегунда Дивизион Испания 03 мая 2024, 14:30 Вильярреал В - Леванте
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Испания, Villarreal, Серамика
Леванте Леванте
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Леванте не проиграет
Коэф.: 1.43
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В пятницу, 3 мая, в матче 38-го тура Сегунды Леванте на выезде сыграет против Вильярреала В. Начало матча в 20:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Вильярреал В

Вторая команда Вильярреала продолжает свою борьбу за выживание в Сегунде. Команда Мигеля Альвареса занимает 20-е место, а от спасительной 18-й позиции ее отделяет лишь три очка. Еще несколько туров назад Вильярреал В занимал последнее место, но предыдущие результаты позволили ему значительно улучшить свое положение. В предыдущем туре Вильярреал В неожиданно разгромил на выезде Спортинг Хихон со счетом 3:0, а перед этим дома обыграл Рассинг Фероль 1:0. Всего за 4 последних матча эта команда набрала 9 очков.

Леванте

За пять туров до финиша сезона Леванте занимает лишь 11-е место. Однако плотность в турнирной таблице Сегунды настолько высока, что отставание от Расинга Сантандер, который идет шестым, составляет лишь три очка. Так что вся борьба за место в плей-офф для "лягушек" еще впереди. Однако положение Леванте было бы более комфортным, если бы не последние провальные результаты. В трёх предыдущих матчах Леванте набрал лишь 1 очко, а в последнем туре проиграл скромной Картахене 0:1. Перед этим была ничья 0:0 с Расингом и домашнее поражение от Аморебьеты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 9-м туре текущего сезона Леванте и Вильярреал В сырали вничью 1:1.
  • Вильярреал В никогда не обыгрывал Леванте. Всего в истории между этими командами было 5 матчей.

Прогноз на матч Вильярреал В – Леванте

Номинально Леванте является фаворитом, но Вильярреал В набрал такую форму, что просто его обыграть точно не будет. Моя ставка – Х2.

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Прогноз на матч Леванте не проиграет
Коэф.: 1.43
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