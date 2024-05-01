Хоффенхайм – РБ Лейпциг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

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В пятницу, 3 мая, в стартовом матче 32-го тура Бундеслиги Хоффенхайм дома сыграет против РБ Лейпциг. Начало матча в 20:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Хоффенхайм

За три тура до финиша сезона Хоффенхайм продолжает бороться за выход в Лигу конференций. На данный момент команда Пеллегрино Матараццо занимает девятое место, но отставание от Фрайбурга, который идет седьмым, составляет лишь одно очко. Так что Хоффенхайм сохраняет отличные шансы на выход в еврокубки. В предыдущем туре Хоффенхайм неожиданно проиграл на выезде Бохуму со счетом 2:3. Хоффенхайм провалил старт матча, проигрывал 0:3, но почти сумел отыграться. Перед этим была яркая победа над Боруссией Мёнхенгладбах 4:3, поражение от Майнца 1:4 и победа против Аугсбурга 3:1.

РБ Лейпциг

РБ Лейпциг главную задачу на сезон практически выполнил. "Быки" подходят к этому матчу на четвертом месте, опережая Боруссию Дортмунд на пять очков. Но и пятое место по итогам сезона, вероятнее всего, будет выводить команду в Лигу чемпионов из-за высокого сезонного рейтинга Германии в таблице коэффициентов УЕФА. В предыдущем туре РБ Лейпциг обыграл именно Дортмунд, и сделал это со счетом 4:1, доминируя большую часть времени матча. Команда Марко Розе выиграла 7 из 8 предыдущих матчей, а последнее поражение было ещё 24 февраля, в выездном матче против Баварии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

РБ Лейпциг выиграл у Хоффенхайма пять матчей подряд.

В 17 матчах меду этими командами на счету Хоффенхайма только три победы против 11 у Лейпцига.

Последний раз Хоффенхайм обыгрывал Лейпциг в ноябре 2021 года.

Прогноз на матч Хоффенхайм - РБ Лейпциг

В последнее время матчи Хоффенхайма дарят нам обилие забитых мячей, а РБ Лейпциг одна из наиболее атакующих команд Европы. Моя ставка – ТБ3,5.

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