Лутон – Эвертон прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Лутон Таун не проиграет Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 36-го тура Английской Премьер-Лиги состоится на арене "Кенилворт Роуд", где местный Лутон сыграет с Эвертоном. Кто будет ближе к победе в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Лутон

«Шляпники» ведут борьбу за сохранение прописки в элитном английском дивизионе на следующий сезон. Лутон длительное время был в относительной безопасности, однако в конце зимы после ряда поражений опустился в зону вылета. На минувших выходных Лутон проводил выездной матч против Вулверхэмптона, в котором уступил со счётом 1:2. Это поражение стало уже третьим кряду в АПЛ для команды Роберта Оуэна Эдвардса, тогда как в целом у Лутона только одна победа в последних 14-ти поединках в рамках Премьер-Лиги. В пяти последних домашних матчах «шляпники» оформили только одну победу, уступив сразу в трёх случаях.

Эвертон

"Ириски" на протяжении сезона вели борьбу за выживание, причём борьба эта была не только на футбольном поле, но и в кабинетах чиновников. Тем не менее, Эвертон с честью вышел из ситуации и на минувших выходных окончательно сохранил за собой место в элитном дивизионе на следующий сезон. Это случилось благодаря отличной серии из трёх побед кряду в АПЛ. В частности, на данном отрезке были обыграны Ноттингем Форест (2:0), Ливерпуль (2:0) и Брентфорд (1:0). В общей сложности в последних пяти турах "синие" оформили четыре победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Лутон оформил выездную победу над «ирисками» со счётом 2:1

Команды пересеклись на ранних стадиях Кубка Англии, когда «шляпники» вновь обыграли Эвертон на выезде со счётом 2:1

Только в двух матчах из пяти последних не сыграла ставка на «Обе забьют»

Лутон – Эвертон прогноз

Букмекеры не выделяют кого-то в этом противостоянии, оценивая шансы команд примерно равными коэффициентами. Лутон более мотивированный, тогда как «ириски» уже решили все вопросы. Пожалуй, тут лучше взять «Лутон не проиграет» с коэффициентом 1.60.

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