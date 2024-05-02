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Анкарагюджю – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Анкарагюджю - Аланяспор прогноз Фото: ankaragucu.org.tr / Автор неизвестен
Анкарагюджю Анкарагюджю
Суперлига Турция 03 мая 2024, 13:00 Анкарагюджю - Аланяспор
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Турция, Ankara, Eryaman Stadyumu
Аланяспор Аланяспор
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Аланяспор не проиграет
Коэф.: 1.81
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Программу 35-го тура чемпионата Турции откроет матч в Анкаре, где на "Eryaman Stadium" местный Анкарагюджю примет Аланьяспор. Предлагаем прогноз на этот матч от команды Dailysports.

Анкарагюджю

Столичный клуб проводит явно не самый лучший сезон в своей истории, ведь на текущий момент занимает только 14-е место в турнирной таблице Суперлиги. В 34-х матчах Анкарагюджю набрал 38 очков, выиграв при этом лишь в 8-ми матчах. Отрыв подопечных Эмре Белёзоглу от зоны вылета составляет всего четыре балла. В конце марта Анкарагюджю немного улучшила своё турнирное положение, набрав семь очков в трёх поединках.

Однако затем последовал выезд в Стамбул на матч против Бешикташа, в котором Анкарагюджю потерпел поражение со счётом 0:2. В рамках же последнего тура команда Эмре Белёзоглу провела выездную встречу с Ризеспором и также не досчиталась очков, сыграв вничью 2:2. При этом стоит отдать должное команде, которая проигрывая 0:2, вырвала ничью на 9-й компенсированной минуте.

Аланьяспор

Клуб из Аланьи занимает достаточно высокое восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В 34-х турах Аланьяспор набрала 48 очков, оформив 12-ть побед при 10-ти поражениях. При хороших раскладах команда Фатиха Текке может даже побороться за еврокубковые места, ведь до идущего на 4-м месте Башакшехира всего 4 очка.

В последнем туре Аланьяспор принимала дома аутсайдера Лиги Истанбулспор и разгромила соперника со счётом 6:0. Эта победа стала уже четвёртой в крайних пяти турах турецкой Суперлиги. В общей же сложности команда Фатиха Текке проиграла только в одном матче из 10-ти последних в рамках чемпионата, оформив при этом шесть побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге команды сыграли вничью 1:1 на поле Аланьяспор
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Вариант ставки на «Обе забьют» сыграл в трёх поединках из пяти последних в этом противостоянии

Анкарагюджю – Аланьяспор прогноз

Анкарагюджю обыграл Аланьяспор в последнем домашнем матче, однако перед этим проиграл в пяти поединках кряду. Сейчас гости в заметно лучшей форме, так почему бы не взять «Аланьяпор не проиграет» за 1.81.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Аланяспор не проиграет
Коэф.: 1.81
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