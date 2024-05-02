Галлахер лидирует в Премьер-лиге по важному показателю

Челси принимает Тоттенхэм в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

На 24-й минуте “пенсионеры” вышли вперед. Трево Чалоба замкнул передачу от Конора Галлахера.

Для хавбека “синих” это уже четвертый результативный пас в матчах против команд “большой шестерки” АПЛ. По этому показателю он лидирует среди всех игроков чемпионата.

No player has provided more assists vs. the 'Big Six' in the Premier League this season than Conor Gallagher:



🅰️ vs. Arsenal (H)

🅰️ vs. Tottenham (A)

🅰️ vs. Man City (H)

🅰️ vs. Tottenham (H)



Three of them have come at Stamford Bridge. #CHETOT pic.twitter.com/tJHtNzc4bN — Squawka Live (@Squawka_Live) May 2, 2024

Англичанин ассистировал партнерам в матчах с Арсеналом, Манчестер Сити и в первой игре против “шпор”.

В нынешнем сезоне АПЛ Конор забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах.