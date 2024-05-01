Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Аль-Хиляль Коэф.: 1.42 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 3 мая, Аль-Таавун дома сыграет против Аль-Хиляль в матче 30-го тура Про-лиги Саудовской Аравии. Начало матча в 17:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Аль-Таавун

Аль-Таавун, который обладает более скромным бюджетом, в сравнении с “большой четверкой", очень неожиданно вклинился в борьбу за место в топ-3 по итогам сезона. На данный момент Аль-Таавун занимает четвертое место с 51 очком в активе. У Аль-Ахли на 1 очко больше, а вот Аль-Иттихад отстает на 1 балл. Эти три команды и разыграют между собой третье место. Но именно Аль-Таавун доказывает, что добиваться успеха можно и без звезд в составе. К матчу против Аль-Хиляль Аль-Таавун подходит с серией из 6 матчей без поражений в Про-лиге Саудовской Аравии, а в предыдущем туре он минимально обыграл Дамак на выезде.

Аль-Хиляль

Аль-Хиляль – абсолютный лидер этого сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Жорже Жезуша играет значительно лучше всех своих конкурентов и лидирует с отрывом от Ан-Нассра в 9 очков. При этом Аль-Хиляль имеет 1 матч в запасе, поэтому вопрос о том, кто станет чемпионом, уже фактически закрыт. В это сложно поверить, но Аль-Хиляль выиграл 21 матч Про-лиги подряд! Последний раз он терял очки 21 сентября 2023 года в гостевом матче против Дамак (1:1). Во вторник Аль-Хиляль также сумел выйти в финал Кубка короля Саудовской Аравии, обыграв Аль-Иттихад 2:1, играя в меньшинстве с 42 минуты. На протяжение этого сезона Аль-Хиляль оофрмил рекордную в истории футбола победную серию из 34 матчей, которую в Лиге чемпионов АФК прервал Аль-Айн из ОАЭ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 13-м туре текущего сезона Аль-Хиляль обыграл Аль-Таавун 2:0.

В декабре эти команды также играли в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии. Аль-Хиляль в том матче выиграл 3:0.

В 33 матчах в истории между этими командами на счету Аль-Таавун только 4 победы.

Прогноз на матч Аль-Таавун – Аль-Хиляль

Аль-Таавун в хорошей форме, но Аль-Хиляль является очевидным фаворитом и должен побеждать. Моя ставка – победа гостей.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram