Милан окончательно решил уволить Пиоли. Уже известен претендент на тренера

Милан принял окончательное решение уволить Стефано Пиоли с должности главного тренера по окончании сезона, сообщает журналист Николо Скира.

Уже известен претендент на тренера. По информации источника пригласить Пиоли хочет Наполи. Неаполитанский клуб подготовил для тренера контракт до 2026 года.

Ранее сообщалось, что Наполи договорился с экс-тренером Ювентуса, Челси, Интера, Тоттенхэма и сборной Италии Антонио Конте.

Напомним, что Милан уже определился со списком из потенциальных преемников Пиоли. Среди кандидатов на его замену называют Кристофа Галтье из Аль-Духаиля, Марсело Гальярдо из Аль-Иттихада, а также Хулена Лопетеги и Паулу Фонсеку из Лилля.

Милан занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Наполи на девятой позиции.