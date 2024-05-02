Моуринью отклоняет предложения в ожидании одного конкретного топ-клуба

Легендарный Жозе Моуринью планирует в ближайшее время вернуться к тренерской работе, но он не спешит принимать первое же выгодное предложение.

Как сообщает Bild, португальский тренер в последние недели отклонил сразу несколько предложений из Европы и Саудовской Аравии, потому что ждет, когда к нему обратится Бавария Мюнхен.

Однако вероятность того, что Бавария пригласит Моуринью крайне мала из-за его стиля футбола и публичного поведения.

После неожиданного отказа от Ральфа Рангника Бавария рассматривает разные варианты, включая бывшего главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Напомним, Бавария проиграла Байеру Леверкузен борьбу за титул Бундеслиги. В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов команда Томаса Тухеля сыграла 2:2 против Реала Мадрид.

Жозе Моуринью находится без работы после увольнения из Ромы в начале текущего года.