Медведев из-за травмы завершил выступления на Мастерсе в Мадриде

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев покинул Мастерс в Мадриде на стадии 1/4 финала.

Теннисист, который на турнире не представляет ни одну страну, не смог доиграть матч против чешского теннисиста Иржи Легечки (№31 ATP). Медведев проиграл первый сет 4:6, а после этого снялся с игры из-за болей в бедре.

Hopefully see you on court very soon Daniil ❤️@jirilehecka advances to his first ever Masters 1000 semi-final as Medvedev is forced to retire due to injury@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/ApBJTDk3Ix — ATP Tour (@atptour) May 2, 2024

Ранее из-за травмы с Мастерса снялся второй номер мирового рейтинга Янник Синнер.

Тем самым определились обе полуфинальные пары Мастерса в Мадриде.

Тэйлор Фриц (США) – Алексей Рублев (нейтральный)

Феликс Оже Альяссим (Канада) – Иржи Легечка (Чехия)

Оба полуфинала состоятся завтра, 3 мая.