Ла Лига объявила номинантов на попадание в символическую сборную сезона

Сезон Ла Лиги подходит к своему завершению, а это означает, что пришло время определять лучших футболистов по его итогам.

Сегодня Ла Лига на своем официальном сайте огласила список номинантов на попадание в символическую сборную сезона.

Список номинантов

Голкиперы: Андрей Лунин (Реал Мадрид), Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Алекс Вальес (Лас-Пальмас)

Андрей Лунин (Реал Мадрид), Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Алекс Вальес (Лас-Пальмас) Защитники: Мигель Гутьеррес, Ян Коуту, Дейли Блинд (все – Жирона), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид), Рубен Ле Норман (Реал Сосьедад), Оскар Мингеса (Сельта), Рональд Араухо, Жоау Канселу (оба – Барселона), Серхио Рамос (Севилья), Серхи Кардона, Мика Мармоль (оба – Лас-Пальмас), Дани Вивиан (Атлетик Бильбао), Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль (оба – Реал Мадрид), Диего Рико (Хетафе), Герман Песселья (Бетис)

Мигель Гутьеррес, Ян Коуту, Дейли Блинд (все – Жирона), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид), Рубен Ле Норман (Реал Сосьедад), Оскар Мингеса (Сельта), Рональд Араухо, Жоау Канселу (оба – Барселона), Серхио Рамос (Севилья), Серхи Кардона, Мика Мармоль (оба – Лас-Пальмас), Дани Вивиан (Атлетик Бильбао), Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль (оба – Реал Мадрид), Диего Рико (Хетафе), Герман Песселья (Бетис) Полузащитники: Тони Кроос, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (все – Реал Мадрид), Алейш Гарсия (Жирона), Френки де Йонг, Илкай Гюндоган (оба – Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Иско (Бетис), Алекс Баена (Вильярреал), Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао), Пепелу (Валенсия), Кириан Родригес (Лас-Пальмас)

Тони Кроос, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (все – Реал Мадрид), Алейш Гарсия (Жирона), Френки де Йонг, Илкай Гюндоган (оба – Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Иско (Бетис), Алекс Баена (Вильярреал), Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао), Пепелу (Валенсия), Кириан Родригес (Лас-Пальмас) Нападающие: Артем Довбик, Савио (оба – Жирона), Роберт Левандовски, Ламин Ямал (оба – Барселона), Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Реал Мадрид), Антуан Гризманн, Самуэль Лино, Альваро Мората (все – Атлетико), Нико Уильямс, Иньяки Уильямс (оба – Атлетик Бильбао), Анте Будимир (Осасуна), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Борха Майораль, Мэйсон Гринвуд (оба – Хетафе), Луис Риоха (Алавес), Жерар Морено (Вильярреал).

Отдать свой голос можно на официальном сайте Ла Лиги.

Голоса болельщиков – 40% от итогового выбора. По 30% – голоса капитанов команд и экспертов ведущих испанских СМИ.