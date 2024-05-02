Ла Лига объявила номинантов на попадание в символическую сборную сезона
Новости футбола Сегодня, 14:32
twitter.com/LaLiga
Сезон Ла Лиги подходит к своему завершению, а это означает, что пришло время определять лучших футболистов по его итогам.
Сегодня Ла Лига на своем официальном сайте огласила список номинантов на попадание в символическую сборную сезона.
Список номинантов
- Голкиперы: Андрей Лунин (Реал Мадрид), Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Алекс Вальес (Лас-Пальмас)
- Защитники: Мигель Гутьеррес, Ян Коуту, Дейли Блинд (все – Жирона), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид), Рубен Ле Норман (Реал Сосьедад), Оскар Мингеса (Сельта), Рональд Араухо, Жоау Канселу (оба – Барселона), Серхио Рамос (Севилья), Серхи Кардона, Мика Мармоль (оба – Лас-Пальмас), Дани Вивиан (Атлетик Бильбао), Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль (оба – Реал Мадрид), Диего Рико (Хетафе), Герман Песселья (Бетис)
- Полузащитники: Тони Кроос, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде (все – Реал Мадрид), Алейш Гарсия (Жирона), Френки де Йонг, Илкай Гюндоган (оба – Барселона), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Иско (Бетис), Алекс Баена (Вильярреал), Руис де Галаррета (Атлетик Бильбао), Пепелу (Валенсия), Кириан Родригес (Лас-Пальмас)
- Нападающие: Артем Довбик, Савио (оба – Жирона), Роберт Левандовски, Ламин Ямал (оба – Барселона), Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Реал Мадрид), Антуан Гризманн, Самуэль Лино, Альваро Мората (все – Атлетико), Нико Уильямс, Иньяки Уильямс (оба – Атлетик Бильбао), Анте Будимир (Осасуна), Такефуса Кубо (Реал Сосьедад), Борха Майораль, Мэйсон Гринвуд (оба – Хетафе), Луис Риоха (Алавес), Жерар Морено (Вильярреал).
Отдать свой голос можно на официальном сайте Ла Лиги.
Голоса болельщиков – 40% от итогового выбора. По 30% – голоса капитанов команд и экспертов ведущих испанских СМИ.
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