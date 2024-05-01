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Абха – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Абха - Аль-Иттихад прогноз khelnow.com
Абха Абха
Про-лига Саудовская Аравия 03 мая 2024, 14:00 Абха - Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия, Abha, Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium
Аль-Иттихад Аль-Иттихад
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аль-Иттихад
Коэф.: 1.42
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В пятницу, 3 мая, Аль-Иттихад на выезде сыграет против Абха в матче 30-го тура Про-лиги Саудовской Аравии. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Абха

Абха, как и ожидалось на старте сезона, ведет борьбу за выживание в Про-лиге. На данный момент команда Питсо Мосимане занимает предпоследнее, 17-е место. Но ситуация для Абха не катастрофическая, ведь от спасительного 15 места ее отделает лишь 3 очка. Впереди еще 5 туров и есть время на исправление своего положения. Однако в предыдущем туре Абха на выезде проиграла 0:4 своему прямому конкуренту Аль-Ахдуд, а перед этим было поражение 0:5 от Аль-Шабаб. Также совсем недавно Абха проигрывала 0:8 Ан-Нассру.Эти результаты свидетельствуют об очень слабой игре этой команды в обороне.

Аль-Иттихад

Действующие чемпионы Саудовской Аравии провалили текущий сезон. Последней надеждой Аль-Иттихад на трофей был Кубок короля, но в полуфинале команда Марсело Гальярдо проиграла Аль-Хиляль со счетом 1:2, играя в большинстве с 42 минуты. В Про-лиге Аль-Иттихад занимает лишь 5 место и борется за попадание в топ-3. От Аль-Ахли его отделяет лишь 2 очка. Но все это совершенно не те результаты, на которые рассчитывал клуб, когда минувшим летом подписывал Карима Бензема. Нголо Канте и Фабиньо. В предыдущем туре Про-лиги Аль-Иттихад проиграл Аль-Шабаб 1:3, а перед этим обыграл Аль-Хазм 3:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 13-м туре текущего сезона Аль-Иттихад обыграл Абха со счетом 4:2.
  • Аль-Иттихад выиграл у Абха 6 матчей подряд.
  • В 14 матчах в истории между этими командами на счету Абха только 3 победы. Аль-Иттихад выиграл 11 раз.

Прогноз на матч Абха – Аль-Иттихад

Абха находится в очень плохой форме, а Аль-Иттихад не имеет права терять очки. Моя ставка – победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Аль-Иттихад
Коэф.: 1.42
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