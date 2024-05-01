Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч Кобе не проиграет Коэф.: 1.42 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В пятницу, 3 мая, в матче 11-го тура J-лиги Нагоя Грампус дома сыграет против Виссел Кобе. Начало матча в 12:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Нагоя Грампус

Нагоя Грампус подходит к 11-му туру на шестом месте в турнирной таблице. Именно на этой позиции Грампус завершили минувший сезон J-лиги. Нагоя катастрофически стартовала в этом сезоне, проиграв в трех стартовых матчах с разницей голов 0:5, но после этого наладила игру в обороне и выдала серию из шести матчей без поражений, в пяти из которых набрала три очка. Однако в минувшем туре серия Нагойи прервалась – она проиграла Урава Редс на выезде со счетом 1:2.

Виссел Кобе

Действующие чемпионы Японии набрали на 1 очко больше чем Нагоя, и на данный момент занимают четвертое место. Однако плотность на вершине таблицы на старте сезона J-лиги настолько высока, что от лидра Виссел Кобе отделает лишь 2 очка. Виссел Кобе, в отличие от Грампус, удачно начали этот сезон, но затем последовал незначительный спад. В предыдущем туре чемпионы Японии неожиданно проиграли в домашнем матче против Киото Санга (1:0), а в 5 последних матчах суммарно набрали только 7 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последние две игры между этими командами завершились победами Виссел Кобе 2:1 и 1:0.

Всего за историю противостояния преимущество по победам на счету Нагойи – 33 против 21.

Виссел Кобе еще не проигрывал в этом сезоне на выезде: 4 победы и 1 ничья.

Прогноз на матч Нагоя Грампус – Виссел Кобе

Нагоя – сильный соперник, но Виссел Кобе настолько успешно играет в гостях, что тяжело поверить в его поражение. Моя ставка – Х2.

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