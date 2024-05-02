Плей-офф Евролиги: расписание, результаты и турнирная сетка

В четверг, 2 мая, плей-офф Евролиги продолжился двумя поединками.

Олимпиакос уверенно обыграл Барселону (счет в серии стал 2-2). Маккаби Тель-Авив на домашней площадке уступил Панатинаикосу (счет в серии также 2-2).

Обратите внимание, что начало матчей указано по центральноевропейскому времени.

Плей-офф. 1/4 финала (до трех побед)

Четвертые матчи в серии

Олимпиакос - Барселона 92:58

- Барселона 92:58 Маккаби Тель-Авив - Панатинаикос 88:95

Напомним вам, участники финала четырех Евролиги определятся по итогам трех побед одной из команд в паре. Пока что определился один участник “финала четырех” - Реал Мадрид.