Милан ищет замену Жиру. В поле зрения клуба попал один из лучших бомбардиров АПЛ

Милан активно ищет замену Оливье Жиру, который летом покинет Италию.

В поле зрения россонери попал один из лучших бомбардиров АПЛ, форвард Астон Виллы Олли Уоткинс, о чем сообщает Calciomercato.it.

Лондонский Арсенал также претендует на игрока. Запрашиваемая цена за футболиста будет близка к 80 миллионам евро, что делает эту сделку маловероятной для Милана.

28-летний форвард недавно подписал новый контракт с Астон Виллой до июня 2028 года. С 19 голами англичанин занимает третье место в текущем списке бомбардиров АПЛ. Он уступает только Эрлингу Холанду (21 гол) и Колу Палмеру (20 мячей).

Ранее стало известно, когда Милан примет решение по будущему форварда Луки Йовича.