Известно, когда Милан примет решение по будущему Йовича

С уходом Оливье Жиру на острие атаки Милана может образоваться пустота, и, несмотря на поиск нового форварда, у «россонери» уже есть в расположении нападающий, который мог бы быть хорошей подменой. И решение по нему клубные боссы примут в ближайшее время.

В конце июня истекает контракт у нападающего Луки Йовича, и как сообщает Calciomercato, на этой неделе руководство Милана планирует встретиться с ним и его окружением, чтобы дать более четкий ответ по будущему серба.

Окончательным фактором в продлении или не продлении контракта будет имя нового тренера, так как если преемником Стефано Пиоли будет специалист, который предпочитает тактику в два нападающих, то это может быть поворотным моментом в карьере Йовича на «Сан-Сиро».

Ранее мы информировали о том, что Милан хотел бы найти форварда до 25 лет, на которого команда полностью полагалась бы в атаке.