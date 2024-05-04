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Чарльстон – Хартфорд Атлетик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Чарлестон Баттери - Hartford Athletic прогноз Фото: prediction and betting tips - May 5, 2024
Чарлестон Баттери Чарлестон Баттери
Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 18:30 Чарлестон Баттери - Hartford Athletic
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США,
Hartford Athletic Hartford Athletic
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Чарлестон Баттери больше 2,5
Коэф.: 1.83
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В ночь на воскресенье, 5 мая, состоится матч регулярного сезона USL Чемпионшипа. Команда Чарльстон примет на своем поле Хартфорд Атлетик. Игра начнется в 00:30 по центральноевропейскому времени, а эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Чарльстон

Представитель Восточной конференции USL Чемпионшипа. В настоящее время Чарльстон занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 21 балл. Однако стоит отметить, что они провели больше всех матчей среди всех команд - девять. Чарльстон отрывается от второго места на три балла. Поэтому, с учетом упущенных очков, они даже уступают первое место. К слову, Чарльстон является вице-чемпионом USL Чемпионшипа. В прошлом сезоне они дошли до финала плей-оф, где проиграли в серии пенальти. Что касается текущей игровой формы, то здесь проблем нет. В девяти матчах три ничьи и шесть побед. В настоящее время ни одного поражения.

Хартфорд Атлетик

Команда в зоне плей-оф. Хартфорд занимает шестое место с девятью очками в своем активе. В шести матчах они набрали девять очков и всего на два балла опережают команду, занимающую девятое место. Довольно неплохой старт для Атлетика, учитывая, что в прошлом сезоне они заняли последнее место в Восточной конференции. Что касается последних результатов, то в предыдущих пяти матчах Хартфорд Атлетик два раза смог победить и потерпел три поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней встрече Чарльстон "перестрелял" Хартфорд Атлетик со счетом 4:3.
  • Хартфорд Атлетик проигрывает уже в последних трех играх, а Чарльстон, в свою очередь, не проигрывает с начала сезона.
  • В предыдущих четырех встречах Чарльстон стабильно забивал минимум три гола. Также, и Хартфорд Атлетик уже в десяти матчах подряд забивает хотя бы раз в ворота соперников.

Прогноз на матч Чарльстон – Хартфорд Атлетик

В настоящее время команды из немного разных весовых категорий. Так, и Хартфорд, и Чарльстон идут в плей-оф, но разрыв между коллективами очень значительный. И вообще не факт, сможет ли Атлетик удержаться в зоне плей-оф. Моя ставка - индивидуальный тотал команды Чарльстон больше 2,5 с коэффициентом 1,83.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Чарлестон Баттери больше 2,5
Коэф.: 1.83
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