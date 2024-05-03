Маккаби Бней-Рейне – Маккаби Хайфа прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Маккаби Хайфа Коэф.: 1.5 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 4 мая, в матче 6-го тура чемпионского раунда Премьер-лиги Израиля Маккаби Бней-Рейне дома сыграет против Маккаби Хайфа. Начало игры в 19:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Маккаби Бней-Рейне

За 5 туров до финиша сезона Маккаби Бней-Рейне занимает пятое место и уже не претендует на место в топ-3. Однако в любом случае этот сезон является для данного клуба абсолютно лучшим в его истории, ведь Маккаби Бней-Рейне проводит лишь второй сезон в Премьер-лиге, а в предыдущем розыгрыше он финишировал на 12-м месте. В чемпионском раунде команда из Бней-Рейне играет на удивление успешно: 9 очков в 5 играх. В минувшем туре она проиграла Маккаби Тель-Авив 2:3, а перед этим была победа над Бней Сахнин 2:0.

Маккаби Хайфа

Маккаби Хайфа продолжает бороться за титул чемпиона Израиля. Однако для того, чтобы занять первое место, этой команде необходимо выигрывать все оставшиеся пять матчей и ожидать осечек от Маккаби Тель-Авив, поскольку на данный момент эти команды разделяют семь очков. На такое же количество баллов Маккаби Хайфа опережает Хапоэль Беер-Шева, который занимает третье место. К матчу против Маккаби Бней-Рейне “зеленые” подходят с серией из трех побед подряд. В предыдущем туре обыграли Хапоэль Хайфа со счетом 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне эти команды сыграли между собой уже три матча. Дважды со счетом 2:1 выиграли Маккаби Бней-Рейне и 1 раз три очка взял Маккаби Хайфа.

Всего в 5 матчах в истории между этими клубами на счету Маккаби Хайфа лишь 1 победа.

Прогноз на матч Маккаби Бней-Рейне – Маккаби Хайфа

Несмотря на неудачную статистику в очных матчах, Маккаби Хайфа побеждать в этом матче. Ставлю на победу гостей.

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