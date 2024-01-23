Сборная Ганы установила собственный антирекорд на Кубках Африки

В результате вчерашнего сенсационной ничьей против Мозамбика (2:2) сборная Ганы установила собственный антирекорд на Кубках африканских наций.

“Черные звезды” не выигрывают уже в 7 матчах КАН подряд. Это уже второй Кубок Африки кряду, по результатам которого Гана не сумела преодолеть групповой этап.

Последние 7 матчей Ганы на КАН:

vs Мозамбик – 2:2

vs Египет – 2:2

vs Кабо-Верде – 1:2

vs Коморские острова – 2:3

vs Габон – 1:1

vs Марокко – 0:1

vs Тунис – 1:1

Последняя победа Ганы на КАН датирована аж 2 июля 2019 года – над Гвинеей-Бисау (2:0). В общей сложности эта сборная выиграла только 1 из последних 12 матчей на Кубке Африки.