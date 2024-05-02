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Реал Сосьедад – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Реал Сосьедад - Лас-Пальмас прогноз DAZN
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ла Лига Испания 04 мая 2024, 08:00 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас
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Испания, San Sebastian, Аноета
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
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В субботу, 4 мая, Реал Сосьедад дома сыграет против Лас-Пальмаса в матче 34-го тура Ла Лиги. Начало матча в 14:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад, который в этом сезоне играл в плей-офф Лиги чемпионов, в текущем сезоне ведет борьбу за то, чтобы выйти в Лигу Европы. После 33 туров команда Иманола Альгуасиля занимает шестое место с отрывом от Бетиса, который идет седьмым, лишь в 2 очка. Так что, скорее всего, борьба место в топ-6 будет длиться до последнего тура, ведь Валенсия и Вильярреал также не сильно отстают. В предыдущем туре сан-себастьянцы дома проиграли Реалу Мадрид со счетом 0:1, а перед этим были ничьи против Хетафе (1:1) и Альмерии (2:2).

Лас-Пальмас

На старте сезона Лас-Пальмас можно было смело называть одним из главных открытий Ла Лиги. Команда Хавьера Гарсии Пимьенты удивляла не только яркой результативной игрой, но и результатами, ведь долгое время новичок Ла Лиги располагался в верхней половине таблицы. Однако последние результаты Лас-Пальмаса окончательно испортили впечатления об этой команде. К матчу против Реал Сосьедада Лас-Пальмас подходит с серией из шести поражений подряд, последнее из которых было в домашнем матче против Жироны (0:2). В ходе этой серии команда с Канарских островов даже проиграла аутсайдерам Сельте (1:4) и Альмерии (0:1). В итоге сейчас Лас-Пальмас занимает 14-е место, но может не переживать по поводу борьбы за выживание, ведь он опережает Кадис на 11 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 3-м туре текущего сезона Реал Сосьедад и Лас-Пальмас сыграли 0:0.
  • Лас-Пальмас не выигрывает у Реал Сосьедада с 2016 года.
  • В 76 матчах между этими командами на счету Реал Сосьедада 35 побед.

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Лас-Пальмас

Учитывая игру Лас-Пальмаса в обороне в последних матчах, ставлю на то, что мы увидим более двух голов в матче.

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