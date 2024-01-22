Египет играет вничью, но выходит в плей-офф. Результаты группы B на КАН

На Кубке африканских наций в группе B прошли заключительные матчи. Кабо-Верда сыграл против Египта, а Мозамбик встретился с Ганой.

Кабо-Верде - Египет - 2:2

В первой половине египтяне больше держали мяч и нанесли больше ударов по воротам. Они держали матч под контролем, но под занавес первого тайма пропустили неожиданный гол. Беншимол смог записать мяч в свой актив и вывести Кабо-Верде вперед.

Египту понадобилось пять минут после перерыва, чтобы сравнять счет. Трезеге отметился важным голом для своей сборной. А на последних минута Мостафа, с передачи Трезеге, принес победу Египту. После просмотра ВАР, арбитры засчитали этот мяч. Казалось, что он станет победным, но не суждено было. Кабо-Верде совершил невозможное и сравнял счет.

Хозяева турнира набирают три очка и выходят в плей-офф со второй строчки. Кабо-Верде побеждает в группе и имеет семь очков.

⌚️ FULL-TIME!



Two goals in the added time and a very thrilling draw 🤯 #CPVEGY | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/EdcI93ATHY — CAF (@CAF_Online) January 22, 2024

Мозамбик - Гана - 2:2

Уже на 15 минуте Джордан Аю реализовал пенальти и вывел Гану вперед. Удвоить преимущество Гане помог тоже пенальти, который также реализовал Аю. Мозамбик свой мяч смог забить также с пенальти. Произошло это на 90+1 минуте, а еще через три минуты, Мандава вообще сравнял счет - 2:2.

Обе команды набирают по два очка. Гана занимает третью строчку, Мозамбик - вылетает.