Аналитики Squawka назвали показатель, по которому Ман Юнайтед – худший в АПЛ

Сезон 2023/24 в английской Премьер-лиге подходит к своему завершению, поэтому различные аналитические статистические ресурсы начинают подводить его итоги.

Аналитики Squawka опубликовали рейтинг худших команд во время игры на стандартных положениях возле своих ворот. За основу взяли показатель xG, набранный их соперниками.

Удивительно, но худшей командой в этом рейтинге является Манчестер Юнайтед, чьи соперники со стандартных положений создали моментов на 16,41 xG. Следом идет Шеффилд Юнайтед – 15,66, а после него Тоттенхэм – 15.66.

Most set-piece goals including penalties in the Premier League this season:



◉ 31 - Arsenal

◎ 22 - Newcastle



Most set-piece goals conceded including penalties in the Premier League this season:



◎ 26 - Nottingham Forest

◎ 23 - Sheffield United

◉ 22 - Tottenham



It's… pic.twitter.com/5bFnaDLdb9 — Squawka (@Squawka) May 2, 2024 .

При этом наибольшее количество голов после стандартов, включая пенальти, в этом сезоне пропустил Ноттингем Форест – 26 голов. Шеффилд Юнайтед пропустил 23 таких гола, а Тоттенхэм – 22.

После 34 туров Манчестер Юнайтед занимает шестое место, набрав 54 очка.