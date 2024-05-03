Неожиданные имена. Бавария составила новый шорт-лист на замену Тухелю

Бавария продолжает свои поиски нового главного тренера на следующий сезон. После отказа Ральфа Рангника мюнхенскому клубу пришлось составлять новый шорт-лист из потенциальных кандидатов.

Как сообщает L`Equipe, теперь Бавария рассматривает варианты с приглашением Роберто Де Дзерби (Брайтон) и Эрнесто Вальверде (Атлетик Бильбао). Также в списке есть экс-тренер самого титулованного клуба Германии Ханс-Дитер Флик, который осенью был уволен из сборной Германии.

Наиболее неожиданным именем в списке является экс-тренер Наполи, Аль-Нассра и Лиона Руди Гарсия.

В то же время Кристиан Фальк сообщает, что Бавария также рассматривает кандидатуру нынешнего главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага, если он останется без работы летом. Ранее этот нидерландский тренер работал со второй командой Баварии, когда главную команду тренировал Пеп Гвардиола.

Напомни, кроме Рангника Баварии отказали Юлиан Нагельсманн и Хаби Алонсо.