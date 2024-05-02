Арсенал – Борнмут прогноз и ставки на матч 4.05.2024 года

Прогноз на матч Победа Арсенал и тотал больше 2,5 Коэф.: 1.55 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Субботний игровой день в рамках 36-го тура английской Премьер-Лиги откроет матч в Лондоне, где на "Эмирейтс" местный Арсенал примет Борнмут. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Арсенал

"Канониры", в отличие от того же Ливерпуля, по-прежнему в чемпионской гонке и имеют хорошие шансы взять золотые медали. При этом всё равно стоит признать, что всё сейчас в руках Манчестер Сити, который хоть и отстаёт на одно очко в турнирной таблице, однако имеет матч в запасе.

На минувших выходных Арсенал провёл очень непростой выездной матч против Тоттенхэма. "Канониры" уже к перерыву выигрывали 3:0, однако во втором тайме заставили понервничать собственных поклонников, пропустив два мяча. Эта победа стала для подопечных Микеля Артеты третьей кряду. Что касается домашней статистики, то в родных стенах Арсенал проиграл только два матча из 17-ти, оформив при этом 13-ть побед.

Борнмут

Команда Андони Ираолы стартовала очень неудачно и находилась в зоне вылета. Покинуть подвал турнирной таблицы удалось ещё в конце прошлого календарного года, когда Борнмут оформил шесть побед в семи поединках АПЛ. "Вишни" поднялись в середину турнирной таблицы и на текущий момент занимают 10-е место, имея в активе 48 набранных очков.

В последнем туре Борнмут проводил домашний матч против Брайтона, в котором оформил уверенную победу со счётом 3:0. Эта победа стала второй кряду для Борнмута в пяти последних турах. Что касается выездной статистики, то "вишни" в 17-ти матчах оформили 6 побед, проиграв в 8-ми случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Арсенал оформил выездную победу со счётом 4:0

Победная серия Арсенала в противостоянии с этим соперником насчитывает четыре поединка

Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7-ми последних поединках Арсенала в АПЛ

Как минимум три мяча забивалось в 7-ми из 9-ти предыдущих поединках Борнмута в АПЛ

Арсенал – Борнмут прогноз

Фаворит очевиден в этом матче, однако Борнмут точно без боя этот матч не отдаст. Пожалуй, здесь лучше взять «Победа Арсенала и Тотал Больше 2.5» скоэффициентом 1.55.

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