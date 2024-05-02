EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Арсенал – Борнмут прогноз и ставки на матч 4.05.2024 года

Арсенал – Борнмут прогноз и ставки на матч 4.05.2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Арсенал - Борнмут прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Арсенал Арсенал
Премьер-лига Англия 04 мая 2024, 07:30 Арсенал - Борнмут
-
- : -
Англия, London, Эмирейтс
Борнмут Борнмут
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Арсенал и тотал больше 2,5
Коэф.: 1.55
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

Субботний игровой день в рамках 36-го тура английской Премьер-Лиги откроет матч в Лондоне, где на "Эмирейтс" местный Арсенал примет Борнмут. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Арсенал

"Канониры", в отличие от того же Ливерпуля, по-прежнему в чемпионской гонке и имеют хорошие шансы взять золотые медали. При этом всё равно стоит признать, что всё сейчас в руках Манчестер Сити, который хоть и отстаёт на одно очко в турнирной таблице, однако имеет матч в запасе.

На минувших выходных Арсенал провёл очень непростой выездной матч против Тоттенхэма. "Канониры" уже к перерыву выигрывали 3:0, однако во втором тайме заставили понервничать собственных поклонников, пропустив два мяча. Эта победа стала для подопечных Микеля Артеты третьей кряду. Что касается домашней статистики, то в родных стенах Арсенал проиграл только два матча из 17-ти, оформив при этом 13-ть побед.

Борнмут

Команда Андони Ираолы стартовала очень неудачно и находилась в зоне вылета. Покинуть подвал турнирной таблицы удалось ещё в конце прошлого календарного года, когда Борнмут оформил шесть побед в семи поединках АПЛ. "Вишни" поднялись в середину турнирной таблицы и на текущий момент занимают 10-е место, имея в активе 48 набранных очков.

В последнем туре Борнмут проводил домашний матч против Брайтона, в котором оформил уверенную победу со счётом 3:0. Эта победа стала второй кряду для Борнмута в пяти последних турах. Что касается выездной статистики, то "вишни" в 17-ти матчах оформили 6 побед, проиграв в 8-ми случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Арсенал оформил выездную победу со счётом 4:0
  • Победная серия Арсенала в противостоянии с этим соперником насчитывает четыре поединка
  • Как минимум одна команда не забивала в 6 из 7-ми последних поединках Арсенала в АПЛ
  • Как минимум три мяча забивалось в 7-ми из 9-ти предыдущих поединках Борнмута в АПЛ

Арсенал – Борнмут прогноз

Фаворит очевиден в этом матче, однако Борнмут точно без боя этот матч не отдаст. Пожалуй, здесь лучше взять «Победа Арсенала и Тотал Больше 2.5» скоэффициентом 1.55.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Арсенал и тотал больше 2,5
Коэф.: 1.55
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Филадельфия Сиксерс - Нью-Йорк Никс прогноз НБА Сегодня, 21:00 Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Филадельфия Сиксерс Коэф.: 1.62 Нью-Йорк Никс Рекомендуем Мелбет
Нагоя - Кобе прогноз Джей-лигa Япония 03 мая 2024, 06:00 Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Нагоя Коэф.: 1.42 Кобе Сделать ставку Мелбет
Аль-Таавон - Аль-Хиляль прогноз Про-лига Саудовская Аравия 03 мая 2024, 11:00 Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Аль-Таавон Коэф.: 1.42 Аль-Хиляль Сделать ставку Мелбет
Маср - Араб Kонтракторс прогноз Премьер-лига Египет 03 мая 2024, 12:00 ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Маср Коэф.: 1.6 Араб Kонтракторс Рекомендуем 1хБет
Эль-Иттихад Эль-Сакандари - Баладиъят Ал-Мехалла прогноз Премьер-лига Египет 03 мая 2024, 12:00 Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Эль-Иттихад Эль-Сакандари Коэф.: 1.68 Баладиъят Ал-Мехалла Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:01 Байер обыграл Рому и продлил свою невероятную серию без поражений Новости футбола Сегодня, 16:50 Марсель и Аталанта обменялись голами в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:45 Плей-офф Евролиги: расписание, результаты и турнирная сетка Новости хоккея Сегодня, 16:39 Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:33 Лига Чемпионов все дальше от шпор. Челси в уверенной манере разобрался с Тоттенхэмом Новости футбола Сегодня, 16:07 Моуринью отклоняет предложения в ожидании одного конкретного топ-клуба Новости футбола Сегодня, 16:05 Галлахер лидирует в Премьер-лиге по важному показателю Новости тенниса Сегодня, 15:39 Медведев из-за травмы завершил выступления на Мастерсе в Мадриде Новости футбола Сегодня, 15:38 Милан окончательно решил уволить Пиоли. Уже известен претендент на тренера Новости футбола Сегодня, 15:07 Болельщики Челси посвятили огромный баннер воспитаннику клуба
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Нью-Йорк Никс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Нагоя Грампус – Виссел Кобе прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Таавун – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 ЗЕД – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Аль-Иттихад - Баладият Эль-Махалла прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Фортуна Дюссельдорф – Нюрнберг прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Гамбург – Санкт-Паули прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Анкарагюджю – Аланьяспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Бешикташ – Ризеспор прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года Футбол 03 мая 2024 Тулуза – Монпелье прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года