Марсель и Аталанта обменялись голами в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА

Марсель и Аталанта встречались в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА.

Команды провели ровный и обоюдно атакующий первый тайм, что и отразилось на табло стадиона “Велодром”.

Соперники обменялись голами в течение 10 минут. Вначале Джанлука Скамакка открыл счет после передачи Тена Копмайнерса. Олимпийцы ответили Точным ударом Шанселя Мбемба.

Во второй половине игры команды действовали в более острожной манере и создали немного голевых моментов. Во второй половине игры зрители голов закономерно не увидели.

Ответный матч в Бергамо команды сыграют в следующий четверг, 3 мая.

Лига Еврропы

полуфинал, 1-й матч

Марсель - Аталанта 1:1

Голы: Мбемба, 20 - Скамакка, 11