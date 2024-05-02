Байер обыграл Рому и продлил свою невероятную серию без поражений
Байер Леверкузен на выезде уверенно обыграл Рому со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги Европы.
С самого начала матча Байер захватил инициативу в свои руки и начал создавать большое количество моментов. Свои плоды это принесло на 28-й минуте, когда Флориан Виртц не оставил шансов голкиперу после прострела от Алекса Гримальдо.
После этого Байер не использовал несколько прекрасных шансов для гола, и казалось, что Рома сможет наказать соперника за это. Но у римлян очень мало сегодня получалось в атаке.
В итоге новые чемпионы Германии забили и второй гол. Йосип Станишич скинул под удар Роберту Андриху, и тот из-за пределов штрафной зоны пробил прямо в верхний угол ворот Миле Свилара.
Тем самым Байер продлил свою невероятную серию без поражений в этом сезоне во всех турнирах до 47 матчей.
Ответный матч в Леверкузене состоится в следующий четверг, 9 мая.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
Рома – Байер Леверкузен 0:2
Голы: Виртц, 28’, Андрих, 73’