Байер обыграл Рому и продлил свою невероятную серию без поражений

Байер Леверкузен на выезде уверенно обыграл Рому со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги Европы.

С самого начала матча Байер захватил инициативу в свои руки и начал создавать большое количество моментов. Свои плоды это принесло на 28-й минуте, когда Флориан Виртц не оставил шансов голкиперу после прострела от Алекса Гримальдо.

После этого Байер не использовал несколько прекрасных шансов для гола, и казалось, что Рома сможет наказать соперника за это. Но у римлян очень мало сегодня получалось в атаке.

В итоге новые чемпионы Германии забили и второй гол. Йосип Станишич скинул под удар Роберту Андриху, и тот из-за пределов штрафной зоны пробил прямо в верхний угол ворот Миле Свилара.

Тем самым Байер продлил свою невероятную серию без поражений в этом сезоне во всех турнирах до 47 матчей.

Ответный матч в Леверкузене состоится в следующий четверг, 9 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

Рома – Байер Леверкузен 0:2

Голы: Виртц, 28’, Андрих, 73’