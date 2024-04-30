Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты

В Финляндии пройдет юбилейный 25-й Юниорский Чемпионат Мира по хоккею. Турнир начнется 25 апреля, а финальные матчи будут сыграны 5 мая. Игры пройдут в городах Эспоо и Вантаа.

Действующим чемпионом мира является сборная США, в прошлом году обыгравшая в финале Швецию со счетом 3:2. Именно звездно-полосатые являются наиболее титулованной командой в этой возрастной категории - 11 золотых медалей, пять серебряных и три бронзы. У ближайших преследователей (Финляндии и Канады) по четыре золота. Именно сборная США является фаворитом и розыгрыша этого года.

Добавим, что турнир складывается из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала десять сборных были разбиты на две группы по пять команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучших сборных. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.

На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.

Все стадии турнира состоят из одного матча.

Время - СЕТ

Группа А

25 апреля. 1-й тур

13:00 США – Словакия 9:0

17:00 Латвия – Финляндия 1:3

26 апреля. 2-й тур

13:00 Словакия – Латвия 3:5

17:00 Финляндия – Норвегия 7:0

27 апреля. 3-й тур

16:30 Норвегия – США 2:8

28 апреля. 4-й тур

13:00 Словакия – Финляндия 0:4

17:00 США – Латвия 7:1

29 апреля. 5-й тур

16:30 Латвия – Норвегия 3:5

30 апреля. 6-й тур

13:00 Норвегия – Словакия 1:11

17:00 Финляндия – США 4:9

Место Команда И В ВО ПО П РМ О 1 США 4 4 0 0 0 33:7 12 2 Финляндия 4 3 0 0 1 18:10 9 3 Словакия 4 1 0 0 3 14:19 3 4 Латвия 4 1 0 0 3 10:18 3 5 Норвегия 4 1 0 0 3 8:29 3

Группа В

25 апреля. 1-й тур

14:00 Чехия – Швейцария 3:0

18:00 Швеция – Канада 3:6

26 апреля. 2-й тур

14:00 Швейцария – Казахстан 5:2

18:00 Канада – Чехия 6:0

27 апреля. 3-тур

14:00 Казахстан – Швеция 1:7

28 апреля. 4-й тур

14:00 Швеция – Чехия 2:3 ОТ

18:00 Канада – Швейцария 8:1

29 апреля. 5-й тур

14:00 Чехия – Казахстан 3:4 ОТ

30 апреля. 6-й тур

14:00 Швейцария – Швеция 2:3 (ОТ)

18:00 Казахстан – Канада 3:11

Место Команда И В ВО ПО П РМ О 1 Канада 4 4 0 0 0 31:7 12 2 Чехия 4 1 1 1 1 9:12 6 3 Швеция 4 1 1 1 1 15:12 6 4 Швейцария 4 1 0 1 2 8:16 5 5 Казахстан 4 0 1 0 3 10:26 2

Плей-офф

Четвертьфиналы. 2 мая

11:00 США - Швейцария

13:45 Чехия - Словакия

16:00 Канада - Латвия

18:45 Финляндия - Швеция

Полуфиналы. 4 мая

13:00 1A/4B - 2A/3B

17:00 1B/4A - 2B/3A

Бронзовый матч. 5 мая

13:00 Проигравший полуфинала-1 - Проигравший полуфинала-2

Финал. 5 мая

17:00 Победитель полуфинала-1 – Победитель полуфинала-2