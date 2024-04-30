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Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты

Новости хоккея Вчера, 15:20
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Фото: IIHF

В Финляндии пройдет юбилейный 25-й Юниорский Чемпионат Мира по хоккею. Турнир начнется 25 апреля, а финальные матчи будут сыграны 5 мая. Игры пройдут в городах Эспоо и Вантаа.

Действующим чемпионом мира является сборная США, в прошлом году обыгравшая в финале Швецию со счетом 3:2. Именно звездно-полосатые являются наиболее титулованной командой в этой возрастной категории - 11 золотых медалей, пять серебряных и три бронзы. У ближайших преследователей (Финляндии и Канады) по четыре золота. Именно сборная США является фаворитом и розыгрыша этого года.

Добавим, что турнир складывается из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала десять сборных были разбиты на две группы по пять команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучших сборных. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.

На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.

Все стадии турнира состоят из одного матча.

Время - СЕТ

Группа А

25 апреля. 1-й тур
13:00 США – Словакия 9:0
17:00 Латвия – Финляндия 1:3

26 апреля. 2-й тур
13:00 Словакия – Латвия 3:5
17:00 Финляндия – Норвегия 7:0

27 апреля. 3-й тур
16:30 Норвегия – США 2:8

28 апреля. 4-й тур
13:00 Словакия – Финляндия 0:4
17:00 США – Латвия 7:1

29 апреля. 5-й тур
16:30 Латвия – Норвегия 3:5

30 апреля. 6-й тур
13:00 Норвегия – Словакия 1:11
17:00 Финляндия – США 4:9

МестоКомандаИВВОПОПРМО
1США4400033:712
2Финляндия4300118:109
3Словакия4100314:193
4Латвия4100310:183
5Норвегия410038:293

Группа В

25 апреля. 1-й тур
14:00 Чехия – Швейцария 3:0
18:00 Швеция – Канада 3:6

26 апреля. 2-й тур
14:00 Швейцария – Казахстан 5:2
18:00 Канада – Чехия 6:0

27 апреля. 3-тур
14:00 Казахстан – Швеция 1:7

28 апреля. 4-й тур
14:00 Швеция – Чехия 2:3 ОТ
18:00 Канада – Швейцария 8:1

29 апреля. 5-й тур
14:00 Чехия – Казахстан 3:4 ОТ

30 апреля. 6-й тур
14:00 Швейцария – Швеция 2:3 (ОТ)
18:00 Казахстан – Канада 3:11

МестоКомандаИВВОПОПРМО
1Канада4400031:712
2Чехия411119:126
3Швеция4111115:126
4Швейцария410128:165
5Казахстан4010310:262

Плей-офф

Четвертьфиналы. 2 мая
11:00 США - Швейцария
13:45 Чехия - Словакия
16:00 Канада - Латвия
18:45 Финляндия - Швеция

Полуфиналы. 4 мая
13:00 1A/4B - 2A/3B
17:00 1B/4A - 2B/3A

Бронзовый матч. 5 мая
13:00 Проигравший полуфинала-1 - Проигравший полуфинала-2

Финал. 5 мая
17:00 Победитель полуфинала-1 – Победитель полуфинала-2

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