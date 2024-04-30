Юниорский Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
В Финляндии пройдет юбилейный 25-й Юниорский Чемпионат Мира по хоккею. Турнир начнется 25 апреля, а финальные матчи будут сыграны 5 мая. Игры пройдут в городах Эспоо и Вантаа.
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Действующим чемпионом мира является сборная США, в прошлом году обыгравшая в финале Швецию со счетом 3:2. Именно звездно-полосатые являются наиболее титулованной командой в этой возрастной категории - 11 золотых медалей, пять серебряных и три бронзы. У ближайших преследователей (Финляндии и Канады) по четыре золота. Именно сборная США является фаворитом и розыгрыша этого года.
Добавим, что турнир складывается из группового этапа и стадии плей-офф. Сначала десять сборных были разбиты на две группы по пять команд. В следующую стадию соревнований выходят четыре лучших сборных. Те, кто завершит групповой этап на последних местах, вылетают в низший дивизион.
На стадии плей-офф восемь сборных по олимпийской системе разыграют статус победителя ЧМ.
Все стадии турнира состоят из одного матча.
Время - СЕТ
Группа А
25 апреля. 1-й тур
13:00 США – Словакия 9:0
17:00 Латвия – Финляндия 1:3
26 апреля. 2-й тур
13:00 Словакия – Латвия 3:5
17:00 Финляндия – Норвегия 7:0
27 апреля. 3-й тур
16:30 Норвегия – США 2:8
28 апреля. 4-й тур
13:00 Словакия – Финляндия 0:4
17:00 США – Латвия 7:1
29 апреля. 5-й тур
16:30 Латвия – Норвегия 3:5
30 апреля. 6-й тур
13:00 Норвегия – Словакия 1:11
17:00 Финляндия – США 4:9
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|РМ
|О
|1
|США
|4
|4
|0
|0
|0
|33:7
|12
|2
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|18:10
|9
|3
|Словакия
|4
|1
|0
|0
|3
|14:19
|3
|4
|Латвия
|4
|1
|0
|0
|3
|10:18
|3
|5
|Норвегия
|4
|1
|0
|0
|3
|8:29
|3
Группа В
25 апреля. 1-й тур
14:00 Чехия – Швейцария 3:0
18:00 Швеция – Канада 3:6
26 апреля. 2-й тур
14:00 Швейцария – Казахстан 5:2
18:00 Канада – Чехия 6:0
27 апреля. 3-тур
14:00 Казахстан – Швеция 1:7
28 апреля. 4-й тур
14:00 Швеция – Чехия 2:3 ОТ
18:00 Канада – Швейцария 8:1
29 апреля. 5-й тур
14:00 Чехия – Казахстан 3:4 ОТ
30 апреля. 6-й тур
14:00 Швейцария – Швеция 2:3 (ОТ)
18:00 Казахстан – Канада 3:11
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ПО
|П
|РМ
|О
|1
|Канада
|4
|4
|0
|0
|0
|31:7
|12
|2
|Чехия
|4
|1
|1
|1
|1
|9:12
|6
|3
|Швеция
|4
|1
|1
|1
|1
|15:12
|6
|4
|Швейцария
|4
|1
|0
|1
|2
|8:16
|5
|5
|Казахстан
|4
|0
|1
|0
|3
|10:26
|2
Плей-офф
Четвертьфиналы. 2 мая
11:00 США - Швейцария
13:45 Чехия - Словакия
16:00 Канада - Латвия
18:45 Финляндия - Швеция
Полуфиналы. 4 мая
13:00 1A/4B - 2A/3B
17:00 1B/4A - 2B/3A
Бронзовый матч. 5 мая
13:00 Проигравший полуфинала-1 - Проигравший полуфинала-2
Финал. 5 мая
17:00 Победитель полуфинала-1 – Победитель полуфинала-2