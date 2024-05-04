2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции

В Лионе (Франция) состоялся вечер 2024 WWE Backlash, который принес несколько неожиданных результатов. Команда Dailysports собрала для вас все результаты вечера.

Командный бой

RKO (Рэнди Ортон и Кевин Оуэнс) против The Bloodline (Соло Сикоа и Тама Тонга). Результат - победа The Bloodline. ВИДЕО

Это был единственный бой вечера без титула. The Bloodline в грандиозном бою в том числе за пределами ринга одержали победу. Участники использовали палки для кендо, мусорные баки, столы и даже станцию гидратации от спонсора. Бой продолжался 21 минуту.

Женский чемпион WWE

Бэйли против Наоми против Тиффани Страттон. Результат - победа Бэйли. ВИДЕО

Бэйли, как и ожидалось, одержала победу. Наоми и Бэйли сперва пришлось разобраться с Тиффани, а затем уже в очной дуэли разыграть титул. Буквально за три удара рефери Наоми сделала удержание, однако чемпионка применила реверс, который принес ей победу.

Чемпион мира WWE в тяжелом весе

Дэмиена Прист против Джея Усо. Результат - победа Дэмиена Приста. ВИДЕО

Прист защитил чемпионский титул, однако этого могло и не произойти, если бы не помощь из-за пределов ринга. Усо сперва влюбил в себя французскую публику выходом на ринг, а в один из моментов боя применил удержание, но Присту помог МакДонах. После этого чемпион уже довело дело до своей победы.

Женские командные чемпионы WWE

Воины Кабуки (Аска и Кайри Сейн) против Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр. Результат - победа Каргилл и Белэйр. ВИДЕО

Еще один яркий поединок с участием женщин, который завершился сенсационным поражением чемпионок. Теперь в WWE новые чемпионки среди женских команд.

Бесспорный чемпион Вселенной WWE

Коди Роудс против ЭйДжей Стайлза. Результат - победа Коди Роудса. ВИДЕО

Оба бойца выдали ошеломляющее зрелище. Великий Коди Роудс защитил чемпионский титул в бою, который, казалось, что длился вечность. Точку чемпион поставил при помощи кроссроуда, а также прыжка с канатов. После чего оставалось просто удержать Стайлза, которого все равно нужно похвалить за безумную волю к победе.