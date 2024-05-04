EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости MMA 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции

2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции

Новости MMA Сегодня, 16:01
Ярослава Швец эксперт Dailysports Ярослава Швец
2024 WWE Backlash все результаты и обзоры грандиозного вечера во Франции Фото: twitter.com/wweontnt

В Лионе (Франция) состоялся вечер 2024 WWE Backlash, который принес несколько неожиданных результатов. Команда Dailysports собрала для вас все результаты вечера.

Командный бой
RKO (Рэнди Ортон и Кевин Оуэнс) против The Bloodline (Соло Сикоа и Тама Тонга). Результат - победа The Bloodline. ВИДЕО

Это был единственный бой вечера без титула. The Bloodline в грандиозном бою в том числе за пределами ринга одержали победу. Участники использовали палки для кендо, мусорные баки, столы и даже станцию гидратации от спонсора. Бой продолжался 21 минуту.

Женский чемпион WWE
Бэйли против Наоми против Тиффани Страттон. Результат - победа Бэйли. ВИДЕО

Бэйли, как и ожидалось, одержала победу. Наоми и Бэйли сперва пришлось разобраться с Тиффани, а затем уже в очной дуэли разыграть титул. Буквально за три удара рефери Наоми сделала удержание, однако чемпионка применила реверс, который принес ей победу.

Чемпион мира WWE в тяжелом весе
Дэмиена Прист против Джея Усо. Результат - победа Дэмиена Приста. ВИДЕО

Прист защитил чемпионский титул, однако этого могло и не произойти, если бы не помощь из-за пределов ринга. Усо сперва влюбил в себя французскую публику выходом на ринг, а в один из моментов боя применил удержание, но Присту помог МакДонах. После этого чемпион уже довело дело до своей победы.

Женские командные чемпионы WWE
Воины Кабуки (Аска и Кайри Сейн) против Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр. Результат - победа Каргилл и Белэйр. ВИДЕО

Еще один яркий поединок с участием женщин, который завершился сенсационным поражением чемпионок. Теперь в WWE новые чемпионки среди женских команд.

Бесспорный чемпион Вселенной WWE
Коди Роудс против ЭйДжей Стайлза. Результат - победа Коди Роудса. ВИДЕО

Оба бойца выдали ошеломляющее зрелище. Великий Коди Роудс защитил чемпионский титул в бою, который, казалось, что длился вечность. Точку чемпион поставил при помощи кроссроуда, а также прыжка с канатов. После чего оставалось просто удержать Стайлза, которого все равно нужно похвалить за безумную волю к победе.

Популярные новости
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола Сегодня, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:51 Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала Новости тенниса Сегодня, 16:30 Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист Новости хоккея Сегодня, 16:12 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 16:03 Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды Новости MMA Сегодня, 16:01 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции Новости футбола Сегодня, 16:00 Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда Новости тенниса Сегодня, 15:56 Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале Новости бокса Сегодня, 15:37 Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA Новости баскетбола Сегодня, 15:24 Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс Новости бокса Сегодня, 15:14 Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля