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Главная Прогнозы Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз прогноз Фото: https://www.actionnetwork.com/ Автор - Bart Young
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
НБА Сегодня, 19:00 Денвер Наггетс - Миннесота Тимбервулвз
Денвер , Ball Arena
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.69
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5 мая начнется второй круг плей-офф НБА, речь идет о противостоянии Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз. Эксперты Dailysports предлагают свой прогноз на это противостояние.

Денвер Наггетс

Действующие чемпионы планируют защитить титул, здесь альтернативы быть не может. Команда хорошо смотрелась в регулярном чемпионате, а потом довольно уверенно обыграли Лейкерс в первом круге со счетом 4:1, не помогли даже Леброн и Дэвис. Хоть Денвер в первом раунде смотрелся сильнее соперника, дважды победу удалось вырвать благодаря броскам с сиреной. Держит марку Йокич, важным игроком в играх против Лейкерс был Мюррей, который рискует пропустить предстоящую встречу из-за повреждения, кроме него у команды еще три потери.

Миннесота Тимбервулвз

Хорошо выглядела в регулярке и Миннесота, которая до последнего боролась за первую строчку, но финишировала в итоге третьей в конференции. Тимбервулвз достался сложный соперник, как для первого круга, ведь за Финикс Санс играют такие звезды как: Дюрант, Букер, Бил. В этой серии Миннесота не оставила сопернику шансов потратив минимальные четыре встречи на выход в следующий круг. Конечно, Эдвардс выделялся результативностью, но это заслуга команды в целом. Не сможет помочь партнерам только один баскетболист.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники пересекались четыре раза в регулярном чемпионате, счет у них 2:2.
  • Денвер дома с учетом плей-офф одержал 36 побед в 44 встречах.
  • У Миннесоты в гостях 28 побед в 43 противостояниях.

Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз

Нас ожидает интересная серия, в первом матче Денвер фаворит, это объясняется фактором своей арены, а также опытом Наггетс, которые знают, как выигрывать титул. Мы считаем перспективной ставку на успех хозяев с минимальной форой -2,5 очка.

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Прогноз на матч П1(-2,5)
Коэф.: 1.69
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