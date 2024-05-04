Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Челси или Ничья и Тотал Больше 2,5 Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 36-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье на "Стэмфорд Бридж", где в рамках лондонского дерби сойдутся Челси и Вест Хэм. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Челси

Несмотря на огромные средства, отправленные на усиление состава прошлым летом, "аристократы" не в состоянии прогрессировать в чемпионате. На текущий момент Челси занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ, проигрывая идущему на шестом месте Манчестер Юнайтед три очка. Шансы зацепиться за еврокубки, как видим, ещё есть, главное для "синих" не допускать потерю очков. Проблема для команды Маурисио Почеттино кроется ещё в том, что соперники в последних турах как на подбор из первой шестёрки. Благо, на минувших выходных "аристократы" взяли три очка, оформив домашнюю победу над Тоттенхэмом. А вот перед этим было крупное поражение от Арсенала (0:5) и ничья с Астон Виллой (2:2).

Вест Хэм

"Молотобойцы" являются одними из конкурентов Челси в турнирной таблице, хотя их никто не воспринимает как борцов за еврокубки. Так, после 35-ти сыгранных туров Вест Хэм имеет в активе 49 очков и это на два меньше, чем у Челси и на пять очков меньше, чем у Манчестер Юнайтед. На минувших выходных Вест Хэм принимал дома Ливерпуль и смог отобрать очки у "красных", сыграв вничью 2:2. В целом в крайних пяти турах Вест Хэм оформил только одну победу при двух поражениях и ничейных исходах. Что касается выездной статистики, то в 17-ти гостевых встречах "молотобойцы" оформили семь побед при 8-ми поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Вест Хэм оформил домашнюю победу со счётом 3:1

В 11 предыдущих играх в АПЛ у Челси только одно поражение (5 побед и 5 ничьих).

Как минимум четыре мяча было забито в 8-ми из 9-ти последних поединков лондонцев в Премьер-лиге.

В последних 8 матчах в АПЛ «молотобойцы» оформили лишь одну победу (4 ничьи и 3 поражения).

Челси – Вест Хэм прогноз

Челси в последних домашних матчах очень хорош, ведь набрал 13-ть матчей в пяти последних поединках на "Стэмфорд Бридж". Считаем, что "аристократы" выиграют этот матч, а в качестве ставки предлагаем "Челси не проиграет и Тотал больше 2.5" с коэффициентом 1.66.

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