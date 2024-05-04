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Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Унион - Бохум прогноз Фото: https://www.skysports.com/ Автор неизвестен
Унион Унион
Бундеслига Германия 05 мая 2024, 09:30 Унион - Бохум
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- : -
Германия, Berlin, Альте Форстерай
Бохум Бохум
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.93
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Бундеслига в этом сезоне не радует интригой в верхней части турнирной таблицы, интереснее здесь выглядит борьба за выживание. 5 мая важнейший для себя матч проведут Унион Берлин – Бохум, эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на эту встречу.

Унион Берлин

Столичный клуб проводит неудачный чемпионат, особенно на фоне прошлого сезона, когда удалось финишировать в топ-4. Из хорошего, можно отметить дебют в Лиге Чемпионов, где команда финишировала последней в своем квартете. Выдержать борьбу на два фронта не удалось, поэтому были большие проблемы в Бундеслиге, команда идет только 14-й, имея отрыв от опасной зоны всего два очка. В последнем туре клуб сыграл вничью на выезде против Боруссии Менхенгладбах – 0:0, так серия без побед достигла пяти встреч, за этот отрезок удалось набрать всего два очка.

Бохум

За три тура до конца чемпионата Бохуму надо думать о выживании, команда идет 15-й имеет два очка отрыва от зоны переходных матчей, а от предстоящего соперника отстает только по дополнительным показателям. В последнем туре клуб одолел на своем поле в перестрелке Хоффенхайм со счетом 3:2, чем прервал серию из восьми матчей без побед, за тот катастрофический отрезок удалось набрать два очка.

Основная проблема Бохума, слабая игра в гостях, но сейчас о таком некогда думать, надо цепляться за очки в каждом матче, особенно, когда приходится играть против прямых конкурентов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очное противостояние первого круга завершилось уверенной домашней победой Бохума со счетом 3:0.
  • Унион Берлин на своем поле 6 раз выиграл, 7 раз уступил, а также дважды сыграл вничью.
  • Бохум худшая выездная команда Бундеслиги, всего одна победа, 10 поражений и 4 ничьи.

Унион Берлин – Бохум Прогноз

В битве прямых конкурентов букмекеры отдают преимущество хозяевам, не так сильны берлинцы, как очень слабо играет в гостях Бохум. Ожидаем сложного матча, который может завершиться с любым исходом. Ставка на обмен забитыми мячами здесь выглядит приемлемой.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.93
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