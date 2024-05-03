Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

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В рамках 35 тура Серии А, свою встречу 5 мая проведут Кальяри – Лечче. Прогноз на матч прямых конкурентов подготовлен экспертами Dailysports.

Кальяри

Сардинцы целый сезон ведут борьбу за выживание, команда до сих пор ничего себе не гарантировала, так как идет 14-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 3 очка. Кальяри в последнем туре уступил в гостях Дженоа со счетом 0:3, чем прервал серию из четырех матчей без побед, за этот период удалось набрать 6 очков.

Уже больше двух месяцев команда показывает прогресс, за десять встреч было всего два поражения. Шансы остаться в Серии А выглядят высокими, главное избежать спада в концовке. У клуба пять кадровых потерь перед этим противостоянием.

Лечче

Для «желто-красных» сезон не самый простой, начали оптимистично, а потом докатились до борьбы за выживание. В последнем туре Лечче принимал на своем поле Монцу, хозяева сумели отрыть счет на 90+2 минуте, но соперник сумел сравнять, в итоге 1:1. Команда провела хороший отрезок, набрав 7 очков в трех матчах, именно на такое расстояние удалось оторваться от зоны вылета, растерять такой гандикап за четыре тура будет сложно.

Расслабляться на финише не стоит, на кону престиж клуба, хотя подняться выше тоже проблематично, так как отставание от 12-й строчки составляет шесть очков. Травмы не позволят выйти на поле четверым футболистам.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Противостояние первого круга завершилось со счетом 1:1.

На своем поле Кальяри не проигрывает уже в пяти матчах подряд.

Лечче не побеждал на выезде в 14 играх кряду, но зато в последних трех встречах одержал две победы.

Кальяри – Лечче Прогноз

В такой битве небольшими фаворитами котируются хозяева, хотя в целом следует ожидать сложной и напряженной битвы, которая может закончиться с любым исходом. Фактор своей арены должен помочь Кальяри добиться желаемого результата, по этой причине поставим на успех сардинцев с нулевой форой.

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