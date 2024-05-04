Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале

В финале грунтового турнира серии WTA 1000 встречались лучшие теннисистки планеты Ига Свентек и Арина Соболенко. Лидер мирового рейтинга пробилась в решающий матч, проиграв всего один сет по ходу турнира, а вот вторая ракетка мира, наоборот, лишь раз закончила матч в двух партиях.

Первый сет выдался очень напряженным и длился более часа. За это время Свентек благодаря двум брэйкам вырвала победу — 7:5. Вторая партия стала не менее напряженной, а сильнее оказалась уже Соболенко. В концовке решающей партии Свентек отыграла матч-бол и перевела игру на тай-брэйк, где вырвала победу.

Этот титул стал для Свентек третьим в этом году после Дохи и Индиан-Уэллса. К слову, в прошлогоднем финале в Мадриде Ига проиграла как раз Соболенко, поэтому можно сказать, что сегодня взяла реванш.

Ига Свентек (Польша, 1) — Арина Соболенко (2) — 7:5, 4:6, 7:6 (9:7)