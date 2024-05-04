Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды

Главный тренер Жироны Мичел Санчес прокомментировал исторический успех Жироны, которая впервые квалифицировалась в Лигу Чемпионов по итогам сезона 2023-24.

Специалист заявил, что следующей целью каталонской команды будет финишировать в таблице выше блаугранас.

“Это замечательно, я надеюсь, что всем это понравится. Это невероятно. У нас 74 очка. Невероятно, что сделали эти игроки. Мы прошли квалификацию в Лигу чемпионов, выиграли у Барсы и теперь хотим финишировать выше них”, - цитирует тренера Marca.

Напомним, что после победы над Барселоной (4:2) Жирона обеспечила себе место в топ-4 и впервые в истории выступит в Лиге Чемпионов.

После победы команды Мичела над Барсой Реал Мадрид досрочно стал чемпионом Испании 36-й раз в своей истории.