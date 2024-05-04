Реал Мадрид досрочно стал чемпионом Испании

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби. Команды ведут борьбу за второе место, а при определенном раскладе после этого матча Реал мог досрочно стать чемпионом.

Команды начали без раскачки и уже на третьей минуте Барса вышла вперед благодаря дальнему удару Кристенсена. Радовались подопечные Хави недолго, ведь буквально в следующей атаке Довбик ударом головой забил свой 20 гол в текущем сезоне Ла Лиги и восстановил паритет. Перед самым перерывом Роберт Левандовски снова вывел свою команду вперед, уверенно реализовав пенальти.

Барселона продолжала владеть преимуществом, но в середине второго тайма Порту и Гутьеррес перевернули все с ног на голову, дважды забив за несколько минут. Потом Порту забил еще раз и окончательно убил интригу в матче. Интересно, что матч первого круга тоже завершился победой Жироны со счетом 4:2.

Жирона добыла волевую победу, что позволило Реалу досрочно стать чемпионом Испании. Этот титул стал уже 36-м в истории «бланкос». Также отметим, что обе каталонские команды квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон.

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024

Жирона — Барселона — 4:2

Голы: Довбик 4, Порту 65, 75, Гутьеррес 67— Кристенсен 3, Левандовски 45+1, пенальти.