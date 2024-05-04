Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс

Лос-Анджелес Клипперс планирует продлить контракт с главным тренером Тайроном Лю, несмотря на результаты текущего сезона и неудачной серии плей-офф против Далласа. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан еще на один сезон, но руководство уже проявляет желание оставить Лю тренером франшизы на долгосрочную перспективу. Кроме того, Лю также может быть рассмотрен на должность тренера другой команды из Лос-Анджелеса, Лейкерс.

Напомним, что вчера стало известно об увольнении Дарвина Хэма с поста главного тренера «озерников». Он возглавлял команду с 2022-го года и за это время показал смешанные результаты, включая выход в финал конференции в одном из сезонов. Однако в текущем сезоне Лейкерс были выбиты из плей-офф в первом раунде.