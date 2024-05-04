Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.57 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Среди воскресных игр Ла Лиги, есть смысл обратить внимание на противостояние Сельта – Вильярреал. Прогноз на встречу этих соперников составлен экспертами Dailysports.

Сельта

Весь сезон для «кельтов» проходит в стрессе, ведь команда пытается сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда сейчас идет 17-й, отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, при этом есть игра в запасе по сравнению с главным преследователем. В последнем туре Сельта уступила в гостях Алавесу со счетом 0:3. «Небесные» не могут похвастаться стабильными результатами, они выиграли всего один матч из четырех.

Прописку в элите команда должна сохранить, что может стать главным достижением в этом слабом сезоне. Повреждения не позволят выйти на поле двоим футболистам.

Вильярреал

У «желтой субмарины» был сложный сезон в Ла Лиге, даже пришлось болтаться в нижней части турнирной таблицы. Вильярреал сумел немного исправить ситуацию, клуб идет девятым в чемпионате, отставание от седьмой еврокубковой строчки составляет 4 очка, такое вполне реально отыграть за пять туров.

В последнем туре удалось уверенно обыграть на своем поле Райо Вальекано – 3:0, дубль оформил Серлот, три результативные передачи на счету Баэны. Команда находится в хорошей форме, ведь с трех матчах удалось набрать 7 очков. Теперь есть смысл побороться за место в зоне еврокубков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды в первом круге устроили зарубу, по итогам которой Вильярреал одержал домашнюю победу со счетом 3:2

Сельта слабо играет дома в этом сезоне, но в последних трех встречах на своем поле удалось набрать 7 очков.

Вильярреал шестой в Ла Лиге по набранным очкам в гостях при этом команда не проигрывает на выезде 6 встреч кряду.

Сельта – Вильярреал Прогноз

Ожидается сложная битва мотивированных соперников, минимальное преимущество на бумаге у Сельты, хотя фаворита здесь выделить сложно. Встреча наверняка пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Считаем оптимальной здесь ставку на обмен забитыми мячами.

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