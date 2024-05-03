Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.72 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Среди воскресных футбольных матчей, есть смысл обратить внимание на противостояние Осасуна – Бетис. Прогноз от экспертов Dailysports читайте на страницах нашего ресурса.

Осасуна

Памплонцы в этом сезоне не прыгнули выше головы, команда идет 11-й в чемпионате, и не имеет шансов на еврокубки. Осасуна получила шанс проявить себя в Лиге конференций, но сразу же уступила Брюгге в квалификации, здесь и с соперником явно не повезло. В последнем туре команда уступила одному из безнадежных аутсайдеров Гранаде со счетом 0:3. Данное поражение стало пятым в шести встречах.

Создается впечатление, что футболисты уже устали, да и нет мотивации, в элите точно останутся, а какой-то большой цели уже не добиться. Предстоящую встречу пропустят четверо футболистов, в том числе и главный бомбардир Будимир.

Бетис

«Зелено-белые» проводят чемпионат хуже, чем бы хотели, пока они седьмые, хотя отставание от топ-6 составляет два очка, при этом и восьмая Валенсия на расстоянии двух баллов, так что нужно будет еще защитить и свою позицию. В последнем туре команда расписала мировую в дерби с Севильей – 1:1.

Бетис находится на серии из трех матчей без поражений, за этот отрезок удалось набрать 7 очков. Команде надо постараться выдать ударную концовку, ведь можно попасть в Лигу Европы или в Лигу конференций, а в худшем случае севильцы и вовсе останутся без еврокубков. У клуба шесть кадровых потерь, особенно не будет хватать Иско, у него перебор желтых карточек.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очном противостоянии первого круга Бетис выиграл дома 2:1, забив победный мяч только в компенсированное время.

Осасуна не впечатляет дома, 6 побед, 7 поражений и три ничьи.

У Бетиса на выезде всего 4 победы, 6 поражений и столько же ничьих.

Осасуна – Бетис Прогноз

Изначально фаворита в этой паре не было, но сейчас небольшой перевес на стороне Бетиса. С движением котировок мы согласны, ведь Осасуна выглядит инертно, а вот Бетису нужно набрать очки, что добраться до топ-6. Ставка на победу гостей с форой 0 выглядит перспективно.

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