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Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Эмполи - Фрозиноне прогноз Фото: https://www.firenzetoday.it/ Автор неизвестен
Эмполи Эмполи
Серия А Италия 05 мая 2024, 09:00 Эмполи - Фрозиноне
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Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Фрозиноне Фрозиноне
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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Серия А 5 мая порадует пятью встречами, в том числе свой матч проведут Эмполи – Фрозиноне. Прогноз на данное событие подготовили эксперты Dailysports, кто окажется сильнее на этот раз?

Эмполи

После большого провала на старте, Эмполи нашел в себе силы вернуться в борьбу за выживание, сейчас команда идет 17-й в чемпионате, хотя отрыв от опасной зоны составляет всего два очка. Уже четыре тура клуб чередует поражения с победами, в последнем справедливо проиграли в гостях Аталанте со счетом 0:2. На своем поле нужно набирать максимум очков, особенно, в противостояниях с прямыми конкурентами.

Четверо футболистов из-за повреждений не смогут помочь партнерам в предстоящей битве. Сезон можно считать успешным, если в итоге удастся сохранить прописку в сильнейшем итальянском дивизионе.

Фрозиноне

У Фрозиноне изначально не было проблем, но потом команда стала стремительно падать в турнирной таблице, пока не докатилась до борьбы за выживание. Клуб идет 16-м, опережая предстоящего соперника только по дополнительным показателям. Команда сейчас находится на серии из пяти матчей без поражений, за это время было четыре ничьи и одна победа.

В последнем туре Фрозиноне удалось уверенно обыграть дома безнадежного аутсайдера в лице Салернитаны – 3:0. У клуба три кадровые потери перед этим противостоянием.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Очную встречу первого круга выиграли футболисты Фрозиноне со счетом 2:1, Эмполи в концовке чуть не совершил камбэк, забив два мяча за две минуты, но один гол не был засчитан.
  • У Эмполи на своем поле 4 победы, столько же ничьих и 9 поражений.
  • Фрозиноне худшая выездная команда чемпионата, 11 поражений и 6 ничьих, побед еще не было.

Эмполи – Фрозиноне Прогноз

Важнейшая битва для обеих команд, которые подходят к этому противостоянию с одинаковым количеством очков. Победа в таком матче позволит повысить шансы на сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе. Хозяева котируются небольшими фаворитами, но мы ждем непредсказуемой битвы, ставим на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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