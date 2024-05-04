Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист

Итальянский теннисист Янник Синнер на текущем турнире серии Мастерс в Мадриде должен был сыграть в четвертьфинале, но не вышел на корт из-за травмы бедра. Сегодня Янник сообщил, что не готов сыграть и в Риме и вынужден пропустить турнир из-за повреждения. В своих соцсетях Синнер написал, что будет готовиться уже к Ролан Гаррос.

«Нелегко написать это сообщение, но после повторного разговора с врачами и специалистами о проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу играть в Риме.

Конечно, мне очень грустно, что я не восстановился, ведь это один из моих любимых турниров. Мне не терпелось вернуться и сыграть дома перед итальянской публикой. Я все равно приеду в Рим на несколько дней и загляну в Foro Italico.

Спасибо за ваши слова поддержки, которые я очень ценю. Теперь я буду работать со своей командой и врачами, чтобы быть готовым к Ролан Гаррос. До скорой встречи», – написал Синнер.