Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала
Манчестер Сити на “Этихаде” разгромил Вулверхэмптон в матче 36-го тура английской Премьер-лиги - 5:1.
Четыре из пяти голов Сити забил лучший бомбардир “горожан” Эрлинг Холанд. Свой покер норвежец оформил до 54-й минуты.
Только Габриэль Жезус (53-я минута против Уотфорда в апреле 2022 года) забил 4 гола в матче Премьер-лиги раньше, чем Холанд сегодня.
Отметим, что Жезус, который сейчас защищает цвета главного конкурента Сити, Арсенала, тогда также выступал на “Этихад Стэдиум”.
В общей сложности в этом сезоне норвежский бомбардир забил 35 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах в этом сезоне.
Манчестер Сити с 82 баллами в активе на одно очко отстает от Арсенала, но сыграл на один матч меньше. 11 мая команда Пепа Гвардиолы сыграет с Фулхэмом.