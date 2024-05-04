Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала

Манчестер Сити на “Этихаде” разгромил Вулверхэмптон в матче 36-го тура английской Премьер-лиги - 5:1.

Четыре из пяти голов Сити забил лучший бомбардир “горожан” Эрлинг Холанд. Свой покер норвежец оформил до 54-й минуты.

Только Габриэль Жезус (53-я минута против Уотфорда в апреле 2022 года) забил 4 гола в матче Премьер-лиги раньше, чем Холанд сегодня.

54 - Only Gabriel Jesus (53rd minute v Watford in April 2022) has scored 4 goals in a Premier League match earlier than Erling Haaland has today (54th). Lightning. #MCIWOL — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2024

Отметим, что Жезус, который сейчас защищает цвета главного конкурента Сити, Арсенала, тогда также выступал на “Этихад Стэдиум”.

В общей сложности в этом сезоне норвежский бомбардир забил 35 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах в этом сезоне.

Манчестер Сити с 82 баллами в активе на одно очко отстает от Арсенала, но сыграл на один матч меньше. 11 мая команда Пепа Гвардиолы сыграет с Фулхэмом.