Холанд забил четыре. Манчестер Сити не заметил сопротивления Вулверхэмптона

Манчестер Сити на “Этихаде” принимал Вулверхэмптон в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

“Горожане” очень активно начали матч и провели идеальный первый тайм. Лучший бомбардир “голубых” Эрлинг Холанд забил 3 гола в ворота Вулвз еще до перерыва. Два мяча норвежец забил с пенальти.

К слову, это был уже второй случай, когда Эрлинг оформил хет-трик за Сити в первом тайме. Холанд является всего третьим игроком в истории Премьер-лиги, дважды сделавшим хет-трик в первом тайме, после легендарных Энди Коула и Майкла Оуэна.

Второй тайм превратился в формальность. На 53-й минуте гости размочили счет, но практически сразу неудержимый Холанд оформил покер. А добил гостей Хулиан Альварес.

Ман Сити с 82 баллами в активе на одно очко отстает от Арсенала, но сыграл на один матч меньше. 11 мая команда Пепа Гвардиолы сыграет с Фулхэмом.

АПЛ, 36-й тур

Манчестер Сити - Вулверхэмптон - 5:1

Голы: Холанд, 12, с пенальти, 35, 45+3, с пенальти, 54, Альварес, 85 - Хван Хи Чхан, 53