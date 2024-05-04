Эрлинг Холанд повторил голевое достижение легенд Премьер-лиги

Манчестер Сити принимает Вулверхэмптон в поединке 36-го тура английской Премьер-лиги.

“Горожане” ушли на перерыв при более чем комфортном преимуществе - 3:0. Все три гола в ворота Вулвз забил Эрлинг Холанд.

Это уже второй случай, когда норвежец оформил хет-трик за Сити в первом тайме. Впервые это произошло в матче с Ноттингем Форест в прошлом сезоне.

Холанд является всего третьим игроком в истории Премьер-лиги, дважды сделавшим хет-трик в первом тайме, после легендарных Энди Коула и Майкла Оуэна.

3 - Erling Haaland is the third different player to score two first-half hat-tricks in Premier League history (also v Nottingham Forest last season), after Andrew Cole and Michael Owen. Magicians. #MCIWOL — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2024

В общей сложности в этом сезоне норвежский бомбардир забил 35 мячей и отдал 6 голевых передач во всех турнирах.