Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда
В матче 30-го тура саудовской Про-лиги Ан-Наср Криштиану Роналду встречался на своем поле с Аль-Вехда.
Исход поединка был предрешен еще в первые 20 минут матча. Звездный португалец уже к 12-й минуте сумел оформить дубль, а еще через пару минут счет разгромным сделал Отавио, изящно закинув мяч в ворота через вышедшего голкипера. Хозяева доминировали и в конце тайма заслуженно забили еще раз: точный удар на счету Мане.
В начале второй половины Роналду забил еще раз, а окончательный счет в матче установил Аль-Фатиль — 6:0 победа Ан-Насра.
С учетом трех забитых мячей сегодня в бомбардирском доробке Роналду уже 32 гол в текущем сезоне Про-лиги, что с отрывом является лучшим результатом. Ан-Наср уже обеспечил себе второе место и еще сохраняет теоретические шансы на чемпионство, но отставание от Аль-Хиляля слишком велико.
Ан-Наср — Аль-Вехда — 6:0
Голы: Роналду 5, 12, 52, Отавио 18, Мане 45, Аль-Фатиль 88.