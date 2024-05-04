Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда

В матче 30-го тура саудовской Про-лиги Ан-Наср Криштиану Роналду встречался на своем поле с Аль-Вехда.

Исход поединка был предрешен еще в первые 20 минут матча. Звездный португалец уже к 12-й минуте сумел оформить дубль, а еще через пару минут счет разгромным сделал Отавио, изящно закинув мяч в ворота через вышедшего голкипера. Хозяева доминировали и в конце тайма заслуженно забили еще раз: точный удар на счету Мане.

В начале второй половины Роналду забил еще раз, а окончательный счет в матче установил Аль-Фатиль — 6:0 победа Ан-Насра.

С учетом трех забитых мячей сегодня в бомбардирском доробке Роналду уже 32 гол в текущем сезоне Про-лиги, что с отрывом является лучшим результатом. Ан-Наср уже обеспечил себе второе место и еще сохраняет теоретические шансы на чемпионство, но отставание от Аль-Хиляля слишком велико.

Ан-Наср — Аль-Вехда — 6:0

Голы: Роналду 5, 12, 52, Отавио 18, Мане 45, Аль-Фатиль 88.