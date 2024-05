Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд

KING OF THE RING RETURNS TO THE KINGDOM! 🇸🇦👑#RINGOFFIRE #UNDISPUTED #TYSONFURY



🗓️ May 18th 2024 @RiyadhSeason / @Turki_alalshikh pic.twitter.com/XDxNoyYQaH

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) May 4, 2024