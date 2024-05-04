Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вместе с командой прибыл в Эр-Рияд.

Именно в столице Саудовской Аравии через две недели, 18 мая, состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между “Цыганским королем” и Александром Усиком.

На кону поединка будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. “Цыганский король” обладает чемпионским поясом по версии WBC, а украинец всеми остальными, а именно IBF, WBA и WBO.

Это событие приковывает к себе внимание многих известных личностей. Ранее мы писали о том, что Энтони Джошуа назвал фаворита на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а также Беллью рассказал, почему Усик выиграет мегафайт у Фьюри.

Президент WBC Маурисио Сулейман объявлял, что между боксерами заключено соглашение на повторный поединок.