Кто уже заработал путевку в плей-офф? Список участников 1/8 финала Кубка африканских наций 2023

В Кот-д’Ивуаре продолжается Кубок Африканских наций 2023. На данный момент команды играют матчи второго тура и уже есть некоторые сборные, которые гарантировали себе выход в следующий этап.

В турнире принимают участие 24 сборных, которые поделены на шесть групп по четыре команды. В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре команды, занявшие третьи места, показавшие лучшие результаты.

На данный момент известно всего две сборные, которые гарантировали себе выход в стадию плей-офф.

Список участников стадии плей-офф Кубка африканских наций:

Кабо-Верде Сенегал

Кубок африканских наций стартовал 13 января. Матчи группового этапа продлятся до 24 января.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 27 января, а заключительные – 30 января.

Четвертьфиналы состоятся 2 и 3 февраля, а полуфиналы 7 февраля.

Финальный поединок пройдет 11 февраля на арене «Стадион им. Алассана Уаттары» в Абиджане.

Напомним, что титул действующего чемпиона защищает Сенегал.